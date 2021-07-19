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الأهلي يتجه لتجديد عقد نجمه بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتجديد عقد الثنائى عمرو السولية، لاعب الوسط، وعلى معلول، الظهير الأيسر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021، بعدما تغلب على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت على أرض ملعب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن الكابتن محمود الخطيب، استغل تواجده فى المغرب مع بعثة الفريق لإنهاء بعض الرتوش الأخيرة فى ملف تجديد عقد الثنائى.

كما أوضحت المصادر، أن المارد الأحمر ينوي التجديد الثنائي لثلاث سنوات مقبلة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

ويعتبر معلول والسولية من العناصر المهمة التى يسعى نادى الأهلى للحفاظ على استمرارها وتألقها داخل الفريق.

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