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تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تكثف مديرية الأوقاف بالبحيرة، من حملات التعقيم والتطهير للمساجد استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك غدا الثلاثاء الموافق 20 يوليو، والتي ستتم بالمساجد التي تشهد أداء صلاة الجمعة بها.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا أن إجمالي عدد المساجد التي ستقام بها صلاة العيد 12697 مسجد علي مستوي المحافظة.

كما أكد "أبوحطب" أنه سيتم التأكيد علي ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلية الشخصية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلي التشديد على تعقيم وتطهير المساجد بصفة دورية.

وفي ذات السياق، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بجميع المساجد التي ستشهد الصلاة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها ووضع علامات تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعية بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وقدم محافظ البحيرة التهنئة لمواطني المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن يمن عليها بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
تعقيم وتطهير مساجد البحيرة استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)

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