حريق ضخم في مأوى للاجئين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في مأوى جماعي للاجئين بمدينة أرنشتات، ما تعين إخلاء المأوى.

وقالت السلطات الألمانية، إنه تم إيواء 80 شخصاً مؤقتاً في صالة ألعاب رياضية قريبة أثناء أعمال الإطفاء، والتي تم إتمامها بسرعة.

وألقت السلطات الألمانية، القبض على مشتبه به مؤقتاً. ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن أسباب الحريق وإصابات محتملة.