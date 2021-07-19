موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق نهاية الموسم خلال الأيام القادمة.





واستقر موسيماني على الاستغناء عن خدمات كلا من والتر وبواليا وبيكهام وناصر ماهر ومحمود وحيد ومروان محسن بسبب عدم قناعاته بقدرات الخماسي مما جعله يطالب برحيلهم.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية وملف الراحلين والمعارين خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.





وحقق الأهلي فوزا كبيرا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برباعية نظيفة في نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية.



