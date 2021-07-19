Advertisements

موعد أولى مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2021 - 2022

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:59 م
يوفنتوس
يوفنتوس
علي ماهر حلمي
Advertisements
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول مواعيد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي .

ويستضيف نادي يوفنتوس نظيره فريق اودينيزي ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل.

يذكر أن شبكة قنوات بي ان سبورت المشفرة فشلت فى الحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث لم يتم إذاعة البطولة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كره القدم

أخبار تهمك

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 14 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الدبابة الكونغولية توافق على الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

بعد تأهل الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 17 ساعة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 22 ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية مقابل 4 ملايين دولار

منذ حوالي 6 ساعات

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ ساعتين

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

11:54 ص

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

01:40 م

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

10:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس