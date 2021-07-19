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السيسي يهنئ ملك السعودية بعيد الأضحى المبارك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجري اتصالَا هاتفيًا بالملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية للتهنئية بحلول عيد الأضحى المبارك، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، حسبما ذكر متحدث الرئاسة السفير بسام راضي.

أفاد السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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الكلمات المفتاحية

ملك السعودية عيد الأضحى تهنئة السيسي

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