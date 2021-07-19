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دنيا سمير غانم تدعو بالشفاء لوالدتها

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:29 م
أروى حمدي
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تمنت الفنانة دنيا سمير غانم الشفاء العاجل لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك من خلال حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام". 

نشرت دنيا سمير صورة كتبت فيها في يوم عرفة، وعلقت عليها قائلة:" اللهم اشفي دلال عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما اللهم فرج همها وقويها وصبرها وارحمها بعد التعب وكافئها بعد الصبر اللهم انت الشافي المعافي لا شافي إلا أنت اشفها شفاء من عندك انت على كل شئ قدير". 

وفي سياق آخر، تنتظر دنيا سمير غانم حالياً عرض مسلسلها الجديد" عالم موازي" بطولة  عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، دلال عبدالعزيز، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان سمير غانم، وهو من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

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