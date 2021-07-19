Advertisements

بالانفوجراف.. ننشر شروط الأضحية في العيد

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، فهناك شروط لابد توافرها في الاضحية، حيث تعد الأضحية من شعائر الإسلام كما قال الله تعالي في سورة الكوثر "فصلي لربك وانحر"، وهي ما يذبحه المسلم من البقر والغنم والإبل في أيام النحر، تقربًا إلى الله.

وتستعرض "الفجر" شروط الأضحية الصحيحة وهي كالآتي:-
أولا الاختيار:
عند شرائك لخروف فكثيرا ما تجد البائع يقوم برفع الحيوان بيديه من قوائمه الأمامية، ويجعله مرتكزا على القوائم الخلفية؛ مما يعطى انطباعا شكليا خادع للمشترى.
وقد يلجأ بعض التجار إلى وضع كمية من ملح الطعام في علائق تلك الخراف فتشرب كميات كبيرة من الماء مما يزيد من وزنها.

ويمكنك التحقق من ذلك بالضغط على جانبي الحيوان فتجده يخرج روثا لينا في شكل إسهال مع غازات.
ولكن قم بنفسك بفحص الحيوان، واطلب من البائع ترك الحيوان على الأرض، وعدم رفعه على قوائمه، وقم بالفحص بنفسك، ويتمثل الفحص بالآتي:

1- الفحص بالنظر:
حيث يتم التأكد من أن الحيوان مسمّن بصورة جيدة، ومتميز وسط باقي الحيوانات.

2- الفحص باليد:
كثيرا ما ينخدع مشترى الأغنام من وجود الصوف الكثير الممشط، لذا يلزم فحص الأغنام المشتراة باليد على النحو التالي:
- فحص الرقبة والتأكد من خلوها من الدمامل، والخراريج، مع امتلائها باللحم.
- فحص الظهر والكفل حيث يجب أن يكون الظهر مستويا وعريضا وممتلئا باللحم.

3- فحص مقدم الصدر 
بعد اختيارك للسلالة المناسبة، وتحديدك لها، والعمر المناسب والمطلوب للأضحية؛ كيف تستدل على أن الحيوان يتمتع بحالة صحية جيدة ؟، لمعرفة ذلك يجب التأكد من وضوح العلامات الآتية:
- الحيوية والحركة النشيطة: حيث إن الكسل والخمول يدل على وجود متاعب صحية، مع بقاء رأس الحيوان في مستوى جسم الحيوان غير مدلاه ناحية الأرض أو مرتفعة عن الجسم، وكذلك سلامة القوائم الأمامية والخلفية.
- إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة.
- عدم وجود إسهال: ويعرف ذلك بالنظر أسفل الإلية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفى حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال.
- عدم وجود إفرازات أو ارتشاحات أو التهابات في الأنف أو الفم أو اللسان.
- تنفس الحيوان بشكل طبيعي، ولا يوجد كحة أو نهجان.
- الصوف ناعم ولا يتقصف بمجرد شده باليد وليس له لون شاحب.
- العينان لامعتان ولا يوجد اصفرار بهما أو في لحمية العين.
- عدم وجود خراريج أو دمامل في جسم الحيوان، وتحت الفك السفلى، وفى منطقة الرقبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى شروط الأضحية بالانفوجراف الأضحية

أخبار تهمك

بعد تأهل الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية مقابل 4 ملايين دولار

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 19 ساعة

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

الدبابة الكونغولية توافق على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 22 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

لتجنب الغش.. تنبيهات لمن أراد شراء الأضحية

"العين والصوف والتنفس".. 3 مؤشرات لسلامة الأضحية قبل شرائها

تعرف على المواصفات السليمة للأضحية (أنفوجراف)

إنفوجرافيك.. خطوات لابد من اتبعها عند ذبح الأضحية

تعرف على شروط ومواصفات الأضحية السليمة

الزراعة تكشف الاسس السليمة لشراء أضحية العيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

11:54 ص

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

04:00 م

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس