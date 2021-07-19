بالانفوجراف.. ننشر شروط الأضحية في العيد

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، فهناك شروط لابد توافرها في الاضحية، حيث تعد الأضحية من شعائر الإسلام كما قال الله تعالي في سورة الكوثر "فصلي لربك وانحر"، وهي ما يذبحه المسلم من البقر والغنم والإبل في أيام النحر، تقربًا إلى الله.



وتستعرض "الفجر" شروط الأضحية الصحيحة وهي كالآتي:-

أولا الاختيار:

عند شرائك لخروف فكثيرا ما تجد البائع يقوم برفع الحيوان بيديه من قوائمه الأمامية، ويجعله مرتكزا على القوائم الخلفية؛ مما يعطى انطباعا شكليا خادع للمشترى.

وقد يلجأ بعض التجار إلى وضع كمية من ملح الطعام في علائق تلك الخراف فتشرب كميات كبيرة من الماء مما يزيد من وزنها.



ويمكنك التحقق من ذلك بالضغط على جانبي الحيوان فتجده يخرج روثا لينا في شكل إسهال مع غازات.

ولكن قم بنفسك بفحص الحيوان، واطلب من البائع ترك الحيوان على الأرض، وعدم رفعه على قوائمه، وقم بالفحص بنفسك، ويتمثل الفحص بالآتي:



1- الفحص بالنظر:

حيث يتم التأكد من أن الحيوان مسمّن بصورة جيدة، ومتميز وسط باقي الحيوانات.



2- الفحص باليد:

كثيرا ما ينخدع مشترى الأغنام من وجود الصوف الكثير الممشط، لذا يلزم فحص الأغنام المشتراة باليد على النحو التالي:

- فحص الرقبة والتأكد من خلوها من الدمامل، والخراريج، مع امتلائها باللحم.

- فحص الظهر والكفل حيث يجب أن يكون الظهر مستويا وعريضا وممتلئا باللحم.



3- فحص مقدم الصدر

بعد اختيارك للسلالة المناسبة، وتحديدك لها، والعمر المناسب والمطلوب للأضحية؛ كيف تستدل على أن الحيوان يتمتع بحالة صحية جيدة ؟، لمعرفة ذلك يجب التأكد من وضوح العلامات الآتية:

- الحيوية والحركة النشيطة: حيث إن الكسل والخمول يدل على وجود متاعب صحية، مع بقاء رأس الحيوان في مستوى جسم الحيوان غير مدلاه ناحية الأرض أو مرتفعة عن الجسم، وكذلك سلامة القوائم الأمامية والخلفية.

- إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة.

- عدم وجود إسهال: ويعرف ذلك بالنظر أسفل الإلية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفى حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال.

- عدم وجود إفرازات أو ارتشاحات أو التهابات في الأنف أو الفم أو اللسان.

- تنفس الحيوان بشكل طبيعي، ولا يوجد كحة أو نهجان.

- الصوف ناعم ولا يتقصف بمجرد شده باليد وليس له لون شاحب.

- العينان لامعتان ولا يوجد اصفرار بهما أو في لحمية العين.

- عدم وجود خراريج أو دمامل في جسم الحيوان، وتحت الفك السفلى، وفى منطقة الرقبة.