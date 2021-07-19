البحوث الإسلامية توضح شروط حج المرأة وحكم طواف الحائض والنفساء (فيديو)

قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أوصى الرجال على النساء في الحج وقال:استوصوا بالنساء خيرًا"، موضحة أن شروط حج المرأة تختلف عن شروط حج الرجل.



وأضافت "إلهام شاهين"، خلال حوارها مع فضائية "mbc مصر2"، اليوم الاثنين، أن ملابس الحج للمرأة يجب أن تكون ساترة لسائر جسدها ولا يشترط لها لون محدد، ولا شكل معين في الملبس، وإنما يجب أن تكون لا تصف ولا تشف ولا تكشف، موضحًا أن المرأة يجب أن تغطي شعرها، ويمكنها ارتداء الخف، مشددة على أن المرأة تقوم بأداء جميع شعائر الحج مثل الرجل تمامًا باستثناء طواف الإفاضة بالبيت الحرام الذي لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء، مشيرة إلى أن وجود الحيض لا يسقط عنها الفريضة وعليها أن تقوم بالطواف بعد ذلك.



وتابعت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنه حال كانت المرأة لا تستطيع الانتظار للطواف بعد التطهر؛ لارتباطها بوفد معين للعودة معه، فعليها أن تتحفظ وتتطوف، وهناك العديد من وسائل المحافظة حاليًا للمرأة وفقًا لآراء جمهور كبير من العلماء.

