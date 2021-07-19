Advertisements

البحوث الإسلامية توضح شروط حج المرأة وحكم طواف الحائض والنفساء (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أوصى الرجال على النساء في الحج وقال:استوصوا بالنساء خيرًا"، موضحة أن شروط حج المرأة تختلف عن شروط حج الرجل.

وأضافت "إلهام شاهين"، خلال حوارها مع فضائية "mbc مصر2"، اليوم الاثنين، أن ملابس الحج للمرأة يجب أن تكون ساترة لسائر جسدها ولا يشترط لها لون محدد، ولا شكل معين في الملبس، وإنما يجب أن تكون لا تصف ولا تشف ولا تكشف، موضحًا أن المرأة يجب أن تغطي شعرها، ويمكنها ارتداء الخف، مشددة على أن المرأة تقوم بأداء جميع شعائر الحج مثل الرجل تمامًا باستثناء طواف الإفاضة بالبيت الحرام الذي لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء، مشيرة إلى أن وجود الحيض لا يسقط عنها الفريضة وعليها أن تقوم بالطواف بعد ذلك.

وتابعت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنه حال كانت المرأة لا تستطيع الانتظار للطواف بعد التطهر؛ لارتباطها بوفد معين للعودة معه، فعليها أن تتحفظ وتتطوف، وهناك العديد من وسائل المحافظة حاليًا للمرأة وفقًا لآراء جمهور كبير من العلماء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المرأة الطواف الحج البحوث الإسلامية

أخبار تهمك

بعد تأهل الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 22 ساعة

الدبابة الكونغولية توافق على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 17 ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية مقابل 4 ملايين دولار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف علي أنواع الطواف حول الكعبة

تعرف على حكم طواف القدوم

هل يجوز للحجاج السعي بعد الطواف؟

10 معلومات لا تعرفها عن طواف الوداع حول الكعبة المشرفة

الشروط والأحكام.. ما هي أركان الحج؟

لازم تعرف.. ما يستحب فعله عند دخول المسجد الحرام ومبطلات الحج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

11:54 ص

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

04:00 م

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس