اتصالات تهنئة متبادلة بين "السيسي" وزعماء العرب.. هذا ما جاء فيها

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع عدد من الزعماء والقادة، وذلك من خلال البرقيات والرسائل أو الاتصالات الهاتفية.





أمير دولة الكويت:

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا مع أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأعرب السيسي، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.





ومن جهته، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وأمن واستقرار.





الرئيس العراقي:

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق الأمن والسلام والاستقرار.





ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن الامتنان للرئيس، معربًا عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.





رئيس تونس:

وعلى نفس الوتيرة، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه بتهنئة الرئيس السيسي متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.





الملك سلمان:

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.





ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام.





رئيس الجزائر:

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.





ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام.





أمير قطر: