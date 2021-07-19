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مفاجأة.. قدماء المصريين عرفوا الحج وارتدوا الأبيض أثناء المناسك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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عرفت مصر الحج منذ خمسة آلاف عام، وكان ذلك إلى أبيدوس "بمحافظة سوهاج حاليًا" كما عرفت رحلات الحج المسيحى إلى جبل طور سيناء "منطقة سانت كاترين حاليًا" منذ القرن الرابع الميلادي، ثم كان مرور الحجاج المسلمين من المغرب العربي وإفريقيا عبر طريق الحج البري الشهير بوسط سيناء وعبر صحراء مصر الجنوبية الشرقية عن طريق قوص- عيذاب وطريق الحج البحرى عبر خليج السويس منذ عام 1885م.

الحج عند قدماء المصريين لماذا؟ 

قال الخبير الأثري المعروف الدكتور عبد الرحيم ريحان في تصريحات إلى الفجر، إن الحجاج في مصر القديمة توافدوا على أبيدوس للحج اعتقادًا منهم أن رأس الإله "أوزير" دفُنت هناك، وفي عصر الدولة الوسطي شاع الاعتقاد بأن جسد "أوزير" كله يستقر في واحدةٍ من أقدم المقابر في أبيدوس وهي مقبرة الملك "جر" أحد ملوك الأسرة الأولي، ومنها نشأت طقوس الحج إلى مدينة أبيدوس.

ملابس حج قدماء المصريين

وتابه ريحان أن ملابس القدماء كانت بيضاء عبارة عن إزار أبيض قصير يُلبس حتى الكتف وكان اللون الأبيض يدل على التطهر والورع والنقاء، حيث إن كلمة "حج" في اللغة المصرية القديمة تعني أبيض أو ناصع وكان للحج ميعاد ثابت ومحدد وهو اليوم الثامن من الشهر الأول من فصل الفيضان حتى اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر


ماذا مثلت أبيدوس للقدماء؟ 

ونوه ريحان إلى أن المصري القديم اعتقد أن أبيدوس هي بيت "الكا" أي الجسد وبيت "البا" بمعنى الروح الخاص بأوزير، وقد حرص المصري القديم على زيارة الـ"كا- با"، الخاصة بأوزير أثناء حياته في رحلات يستخدم فيها المراكب وقد صورت نقوش ونصوص مقابر الدولة القديمة بسقارة منظر الحج كما علي جدران مقبرة "سن نفر" وكان عمدة مدينة طيبة في عهد الملك أمنحتب الثانى الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة وبها نقش يصور رحلة الحج التى قام بها "س نفر" إلى إبيدوس.

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