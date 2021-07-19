"التموين": غرف متابعة لرصد وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد





أكد مديرو المديريات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنهم قاموا بإنشاء غرف متابعة مركزية برئاسه مدير المديرية إضافه الى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، وذلك في إطار توجيهات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف متابعه مركزيه بكل مديرية لمتابعة حاله الأسواق وتوافر السلع بها والمخابز.





وقال مديرو المديريات، أنهم على استعداد لتلقى أى شكاوى من المواطنين فى ايام العيد لحلها، وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين فى العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة.





وفي بيان لها، أكدت وزارة التموين، على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية والتي تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجه أو مبردة أو خراف حية أيضا، مشيرة إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الاضحى المبارك.



