رضوي الشربيني لـ ياسمين عبد العزيز "متأكدة إنك هتقومي أقوى من الأول"



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز الدراميه مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو بطوله أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز ، خالد الصاوي ، دينا فؤاد ومن إخراج مصطفي فكري ، وتأليف عمرو محمود ياسين

طلبت الإعلامية رضوي الشربيني من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل للفنانه ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .نشرت رضوى الشربيني صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:" أنا متأكدة إنك بأذن الله هتقومي بحق طيبتك وجدعنتك وإيمانك بالله والسعادة اللي دخلتيها في قلوب الناس دي كلها، ربنا هيسعدك وهيشفيكي ويرجعلك لينا كلنا " .وتابعت رضوى قائلة:" أنا عارفه إنك قوية ومؤمنة وصبورة وحموده وعلى كل ده والأيام المفترجه دي والدعوات دي كلها، هتقومي اقوي من الاول بإذن الله، بحبك يا ياسمين".