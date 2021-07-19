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تعرف على طريق الحجاج المسيحيين إلى مصر

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور ريحان الخبير الأثري المعروف، إنه منذ زيارة القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين جبل طور سيناء في القرن الرابع الميلادي وبنائها كنيسة في حضن شجرة العليقة المقدسة وهى الكنيسة التى يخلع كل زائر نعليه قبل الدخول إليها تبركًا بنبي الله موسى وأصبحت مصر وجهة الحجاج المسيحيون في العالم من الشرق والغرب يسيرون في معالم طريق واضح كشفت أعمال الحفائر العلمية في سيناء عن محطاته.


طرق الحج المسيحي في مصر

ويتابع ريحان بأن سيناء تضم طريقان للحج المسيحي، طريق شرقي وطريق غربي، أمّا الطريق الشرقي فهو للمسيحيين القادمين من القدس إلى جبل سيناء ويبدأ من القدس إلى أيلة (العقبة حاليًا) إلى النقب ثم وادى الحسى إلى وادى وتير إلى وادى غزالة إلى عين حضرة ثم وادى حجاج وبه تلال من حجر رملى بها نقوش نبطية ويونانية وأرمينية ثم يسير إلى سفح جبل جونة إلى وادى مارة ثم يدخل سفح جبل طور سيناء وطول هذا الطريق 200كم من أيلة إلى جبل طور سيناء.


الطريق الغربي للحجاج المسيحيون

والطريق الغربي يبدأ من القدس عبر شمال سيناء وشرق خليج السويس إلى جبل طور سيناء ويبدأ من القدس، عسقلان، غزة، رافيا(رفح)، رينوكورورا(العريش)، أوستراسينى (الفلوسيات)، كاسيوم (القلس)، بيلوزيوم (الفرما)، سرابيوم(الإسماعيلية)، القلزم(السويس)، عيون موسى ، وادى غرندل،  وادى المغارة، وادى المكتّب، وادى فيران إلى جبل طور سيناء وطول هذا الطريق 775كم. 

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