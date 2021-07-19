طريق الحج الإسلامي تضمن سوقًا عربية مشتركة قبل 200 عام

قال الدكتور عبد الريحان الخبير الأثري المعروف، إن بركة الحاج بمصر كانت ملتقى الحجاج المسلمون من إفريقيا لبدء الرحلة المقدسة إلى مكة المكرمة عبر سيناء حيث يقضى بها الحجاج يومين أو ثلاثة قبل بدء الرحلة.





من بركة الحاج إلى عجرود





وتابع في تصريحات خاصة أن الحجاج المسلمون كانوا يتزودون بكل احتياجاتهم ثم ينطلقوا إلى عجرود قرب السويس ويستكمل الحجاج طريقهم عبر سيناء وأول محطة بها وادي مبعوق حيث ذكر وجود ماء عذب طيب في أحساء ومنها إلى نخل بوسط سيناء وفي نخل أنشأ السلطان الغورى خان وقد قام بتنفيذ ذلك خاير بك المعمار أحد المقدمين في عام (915هـ / 1509م) وكان الخان ضيقًا فتمت توسعته في عام (959هـ / 1551م) وبنخل ثلاث فساقى وبئران إحداهما بساقية والأخرى بسلم.





نخل أول سوق عربية مشتركة





وينوه الدكتور ريحان إلى أن نخل كانت تمثل سوقًا عربية مشتركة في زمن الحج حيث ينصب بها سوقًا كبيرًا وأفران لعمل الخبز وترد لهذا السوق الجماعات البدوية من سيناء وبذلك يتوفر للحجاج جملة خدمات بنخل من حيث الإقامة في خان في ظل حماية الحراس وتوفير الماء العذب الكافي من الآبار وفي الفساقى ومنها إلى ثمد الحصا، ظهر العقبة ، سطح العقبة ومن عقبة أيلة تسير قافلة الحجاج بمحاذاة البحر الأحمر إلى الجنوب إلى حقل، مدين، ينبع، بدر، رابغ، بطن مر، مكة المكرمة ، وظل درب الحاج المصرى مستخدمًا حتى أبطل سيره وتحول إلى الطريق البحرى عام (1303هـ / 1885م).





تحول طريق الحج من بري إلى بحري



