Advertisements

10 آلاف و 972 حالة إصابة بكورونا في ماليزيا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الاثنين، 10 آلاف و 972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت السلطات الصحية الماليزية، إن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس بلغ 927ألفا و 533 حالة.

 

وكانت صحيفة ذا ستار الماليزية، ذكرت أن ولاية سيلانجور كانت الأعلى تسجيلاً لحالات الاصابة بواقع 4404 حالة إصابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماليزيا فيروس كورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 14 ساعة

الدبابة الكونغولية توافق على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تأهل الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 17 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية مقابل 4 ملايين دولار

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ماليزيا تسجل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

ماذا فعلت الموجة الثانية من كورونا في دول أوروبا؟

دول تضاعفت فيها وفيات كورونا خلال الموجه الثانية.. اعرفها

تسجيل 20548 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

ماليزيا تسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا

429 حالة إصابة بكورونا في العاصمة اليابانية طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

11:54 ص

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

04:00 م

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس