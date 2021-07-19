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10 آلاف و 972 حالة إصابة بكورونا في ماليزيا
الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:58 م
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الاثنين، 10 آلاف و 972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات الصحية الماليزية، إن إجمالي
حالات الاصابة بالفيروس بلغ 927ألفا و 533 حالة.
وكانت صحيفة ذا ستار الماليزية، ذكرت أن
ولاية سيلانجور كانت الأعلى تسجيلاً لحالات الاصابة بواقع 4404 حالة إصابة.
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