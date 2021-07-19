10 آلاف و 972 حالة إصابة بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الاثنين، 10 آلاف و 972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية الماليزية، إن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس بلغ 927ألفا و 533 حالة.

وكانت صحيفة ذا ستار الماليزية، ذكرت أن ولاية سيلانجور كانت الأعلى تسجيلاً لحالات الاصابة بواقع 4404 حالة إصابة.