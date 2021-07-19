Advertisements

بهذه الكلمات.. ديانا كرزون تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرصت الفنانة ديانا كرزون على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ديانا كرزون صورة لها برفقة زوجها معاذ العمرى، وطفلتها سلمى، وعلقت عليها قائلة :"كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك".

وتابعت قائلة:"هدي السنة مختلفة علينا أنا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى، وأول عيد معانا، الله لا يحرمني منكم".


وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية "هو مين"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى. 
بهذه الكلمات.. ديانا كرزون تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى
بهذه الكلمات.. ديانا كرزون تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى
بهذه الكلمات.. ديانا كرزون تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى
بهذه الكلمات.. ديانا كرزون تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

أخبار تهمك

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تأهل الأهلي.. تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 5 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

الدبابة الكونغولية توافق على الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لضم صفقة مدوية مقابل 4 ملايين دولار

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

11:54 ص

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

04:00 م

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس