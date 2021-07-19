بهذه الكلمات.. ديانا كرزون تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى









وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية "هو مين"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.

حرصت الفنانة ديانا كرزون على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت ديانا كرزون صورة لها برفقة زوجها معاذ العمرى، وطفلتها سلمى، وعلقت عليها قائلة :"كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك".وتابعت قائلة:"هدي السنة مختلفة علينا أنا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى، وأول عيد معانا، الله لا يحرمني منكم".