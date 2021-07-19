محافظة الفيوم: لا إجازات وتشديدات على جميع المواد التموينية

قال المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الفيوم، إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعدد من الإجراءات التي ترعى شأن المواطن وصالحه.



وقال في تصريح خاصة إلى بوابة الفجرالإلكترونية، إن الأرصدة من المواد البترولية والبوتاجاز أمنة ومتوافرة، ومشروع بوتاجازكوا متوافر، ويتم ضخ جميع الحصص لأى منطقة تحتاج اسطوانات البوتاجاز سواء المنزلية أو الخاصة بالمحلات والمطاعم، كما أن أرصدة البنزين والسولار متوافرة وبكميات آمنة وكافية لاحتياجات جميع مناطق المحافظة.



وتابع حرز الله، أن المحافظة ستكثف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق وأنشطة القطاع التمويني، خلال أيام العيد، مثل مستودعات البوتاجاز ومحطات تمويل السيارات وتوافر السولار والبنزين بأنواعه، وكذلك إعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية بالأسواق والتأكد من مدد صلاحيتها.



وتابع أن أن هناك عدة إجراءات خلال أيام العيد منها متابعة المخابز البلدية لاستمرار إنتاج وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، أثناء عطلة العيد وصرف المطاحن حصص الدقيق لـ 4 أيام العيد مقدمًا للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بجميع مناطق المحافظة.



وأضاف أنه تم التأكد من أن جميع المخابز بها ما يكفى احتياجات المواطنين على مستوى المناطق، والحملات التفتيشية مستمرة ليل نهار لمحاسبة المخالف والمقصر واتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيالهم دون تهاون، وتم وقف إجازات عيد الأضحى المبارك لمفتشى التموين على مستوى المحافظة لتكثيف الحملات التفتيشية.