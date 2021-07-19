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18 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
 
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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