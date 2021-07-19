القباج بعد جولة تفقدية: رعاية مواهب الفتيات وتطويرها

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، المؤسسة العقابية في المرج بمحافظة القاهرة، حيث عاينت العنابر الخاصة بالأطفال الأحداث واطمأنت على إجراءات رعايتهم، وعلى إجراءات الحماية المدنية في العنابر وعلى تطبيق كافة اجراءات الحماية المدنية.



وهنأت القباج الأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدمت لهم عددًا من الهدايا، كما تبادلت الحديث مع عدد منهم واستمعت لطلباتهم ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.



وفي ذات السياق تفقدت الوزيرة دار جمعية السيدة نفيسة للأيتام فتيات في حلوان، حيث عاينت الغرف الخاصة بهن، وغرف الألعاب الرياضية والكمبيوتر وغرفة العلاج الطبيعي وتعرفت على الإجراءات المتبعة لرعاية الفتيات.



والتقت القباج بعدد من فتيات الدار وهنأتهن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدمت لهن الهدايا بمناسبة العيد، كما شهدت عرضًا فنيًا لهن واطلعت على بعض مواهبهن، حيث أشادت بها ووعدت بدعمهن لتطويرها.



كما تفقدت القسم الخاص برعاية المسنات والخدمات المقدمة لهن بالدار واطمأنت عليهن وعلى اجراءات رعايتهن.