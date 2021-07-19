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خالد النبوي في ضيافة "مساء DMC" في أول أيام عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يحل الفنان خالد النبوي ضيفًا على برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة  أول أيام عيد الأضحى.

يتحدث النبوي خلال اللقاء عن  حياته الشخصية والفنية وسيكشف عن أعماله الدرامية والسينمائية المستقبلية، ورأيه في الفن عموماً خلال الفترة الحالية، فضلاً عن حديثه عن نجله الممثل الصاعد نور النبوي، وكواليس دخوله المجال الفني، ورأيه في موهبته ومستقبله الفني.

يُذاع اللقاء في أول أيام عيد الأضحى في تمام الساعة 11 مساءً على قناة dmc.

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