محمود الليثي يطرح أغنية "رجولة برجولة" في عيد الأضحى





انتهى المطرب الشعبي محمود الليثي، مؤخراً من تسجيل أغنية تحمل عنوان "رجولة برجولة"، ومن المفترض أن يطرحها في عيد الأضحى.





أغنية رجولة برجولة من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.





في سياق آخر طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، منذ أسابيع قليلة أغنية تحمل اسم "يالهوى"، على موقع الڤيديوهات "يوتيوب" وقد صورها على طريقة الڤيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو.



و يستعد الليثي، لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية بموسم الصيف الحالي.