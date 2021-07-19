المترو يكشف مواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة خلال عيد الأضحي

كشفت شركة المترو أنه لا تعديلات فى مواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة خلال عيد الأضحى، حيث يبدأ التشغيل 5.15 صباحا وينتهى 1 من صباح اليوم التالى، طوال أيام العيد.



وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً، كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا، ومن العتبة 23.45 مساءا.



وتشمل جداول التشغيل في أيام عيد الأضحى قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15 ص، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م.



كما تتضمن جداول التشغيل مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م.





