الكشف والذبح مجانًا.. مجازر القاهرة تستعد لاستقبال أضاحي المواطنين (تعرف عليها)

تستعد المجازر الحكومية بمحافظة القاهرة لاستقبال ذبائح عيد الاضحى المبارك، بداية من غد الثلاثاء، وحتى أخر أيامه.





وحددت محافظة القاهرة عدد من المجازر لاستقبال اضاحي المواطنين وتقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح اضحيتهم طوال أيام العيد.





سيتم فتح كافة المجازر وهي (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) مع توقيع الكشف على الاضاحي قبل الذبح.





وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

