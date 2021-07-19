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وزارة قطاع الأعمال تكشف حقيقة إغلاق وبيع مصنع شركة "سيد" للأدوية بأسيوط

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت الشركة القابضة للأدوية أن ما نشر بإحدى الصحف بشأن بيع وإغلاق مصنع شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) بأسيوط،، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،غير صحيح وأنه ليس هناك أية نية لبيع المصنع أو غلقه.

وتوضح أنه في ضوء الحرص على استغلال الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها، جرى تقييم مساحة 16100 متر أرض فضاء غير مستغلة في نطاق مصنع أسيوط، وذلك بهدف دراسة استغلالها مستقبلا استثماريا، لرفع كفاءة التصنيع الجيد وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشركة والعاملين بها.

يشار إلى أن إنتاج مصنع أسيوط يمثل نحو 20% من إنتاج شركة "سيد" من المستحضرات الصيدلية الهامة في سوق الدواء المصري، كما أن معظم الإنتاج لخدمة مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ومنها مستحضرات تستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا مثل الباراسيتامول، بالإضافة إلى إنتاج البودرات لعلاج الجفاف عند الأطفال.

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مصنع سيد للادوية محافظة اسيوط قطاع الاعمال بيع شركة سيد ادوية كورونا

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