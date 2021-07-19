السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالَا هاتفيًا، بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان؛ للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.



وأفاد السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.



وأعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

