فرقة "تلات أخوات" تهدي أغنية "أسياد الوجود" لجمهور الأهلي بعد تتويجه بدوري الأبطال







تعيش فرقة "ثلاثة أخوات" حالة من النشاط الفني، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان "أسياد الوجود"، للاحتفاء بفوز النادي الأهلي المتتالي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، والأغنية تم تصويرها خلال يومين في عدة مناطق متفرقة، منها: منطقة الأوبرا والنادي الأهلي والمعادي وغيرها.



واستطاعت الأغنية أن تحقق صدي واسعًا عقب طرحها بساعات قليلة، حيث لاقت ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والفنانين، علي رأسهم: الفنانة وفاء عامر ومها أحمد، اللاتي عبرن عن مدي إعجابهما بكلمات الأغنية وأصوات الثلاثة أخوات (حور - محمد - ماسة).



الأغنية من كلمات ناظم نور الدين، وألحان محمد راجح، وتوزيع مراد الشربيني، وهندسة صوت أسامة كمال، ومن إنتاج شركة Brief وإدارة أعمال الشاعر إهداءًا خاص منهم للنادي الأهلي، وتم تسجيلها بأستوديو أمان، والكليب من إخراج أسامة نزيه.





ومطلع الأغنية يقول:



ﻣﻦ ﻭﺍﺣﻨﺎ ﻟﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ... ﻭﺣﺒﻨﺎ ﺑﻴﻜﺒﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎ

ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻤﻠﻲ ﻣﻤﺘﻌﺎﻧﺎ... ﺑﻴﺐ ﺑﻴﺐ ﺃﻫﻠﻲ

وﺇﻥ عيشت ﻋﻤﺮ ﻫﻌﻴﺸﻠﻪ ﻋﻤﺮ.. ﺣﺒﻪ في ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺈﻧﻪ ﺃﻣﺮ.. ﻭﻑ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻓﺨﺮ.



يذكر أن فرقة "ثلاثة أخوات" مكونة من ثلاثة أشقاء هم حور ومحمد وماسة، وتم تكوينها تحت إشراف والدهم المطرب تامر نور، وقد شاركوا في العديد من برامج اكتشاف المواهب والحفلات الغنائية بقصور الثقافة ودار الأوبرا ووزارة الشباب والرياضة، وهم يدرسون حاليًا بمعهد الموسيقي العربية.



وكانت الفرقة قد طرحت مؤخرًا أغنية "نقطة نظام" خلال شهر نوفمبر الماضي، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة "البيت بداية" لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والأغنية كانت من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد راجح، وتوزيع مودي منير، والكلب من إخراج ياسمين قدري.

