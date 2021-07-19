شعبة الذهب: حركة البيع والشراء تنشط خلال عيد الأضحى

توقع رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات رفيق العباسي أن تنشط حركة البيع والشراء والإقبال على شراء الذهب خلال عيد الأضحى، بالتزامن مع عقد العديد من حفلات الزواج خلال إجازة العيد.





وقال العباسي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن سعر أوقية الذهب عالميا حتى آخر يونيو انخفض ليصل سعرها إلى 1760 دولارا، ثم بدأت في الارتفاع لتصل إلى أقصى حد لها في أول الشهر الحالي ليصل سعرها 1908 دولارات، لافتا إلى أنها انخفضت لتصل اليوم إلى 1812 دولارا للأوقية.





وأرجع تذبذب الأسعار إلى عمليات البيع والشراء من جانب المؤسسات المالية الضخمة والدول التي كانت تشتري بالأطنان، وهو ما يؤثر على سعر الذهب، موضحا أن تلك المؤسسات عادت إلى الذهب كملاذ آمن في الاستثمارات الخاصة بها، خاصة مع ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا.





كما أرجع حالة التذبذب في الأسعار التي كانت تشهدها الأسواق العالمية بسبب عدم استقرار الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن الأسعار في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، وأن هذا التذبذب ليس به خطورة، خصوصا أن هناك استقرارا اقتصاديا عالميا، ولا توجد حروب كبيرة ونزاعات.





ونوه بأن حجم التداول في السوق المحلي لا يؤثر في السعر العالمي الذي نتعامل عليه في مصر.





يذكر أن سعر الذهب في مصر، اليوم، عيار (18) سجل 678 جنيها للجرام، وعيار (24) سجل 905 جنيهات للجرام، والذهب عيار (21) يبلغ 792 جنيها، وبلغ جنيه الذهب 6336 جنيها.