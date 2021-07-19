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عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي عن فترة وجوده داخل القلعة الحمراء وحقيقة وجود عروض للرحيل.

وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة صدى البلد "الفوز ببطولة إفريقيا انجاز عظيم بالنسبة لنا، نشكر الرب على هذا التتويج والفوز ببطولة إفريقيا".

وتابع "الضغط عليك كمهاجم هو أمر طبيعي، مهمتنا اننا نضغط بعض في التدريبات كمهاجمين لإظهار أقوى ما لدينا، لما لاعب يبذل مجهود التاني يدفعه لبذل مجهود اكتر حتى لو مش بنشارك كلنا في المباريات".

وأضاف مهاجم الأهلي "أشعر بإنني لست نفس بواليا الذي كان في صفوف الجونة قبل الانضمام للأهلي، اللاعب يحتاج الدعم علشان يقدر يندمج ويركز ويظهر، بحاول وببذل مجهود علشان اسجل مع الأهلي".

وعن وجود عروض خارجية، قال بواليا "أنا لاعب في النادي الأهلي، ممكن لسة مقدمتش الي عندي كله لكن انا بحاول اساعد الفريق، وحتى الآن لاعب في النادي".

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