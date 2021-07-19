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العوضي يعطي وصفة للدعاء المستجاب ويدعو لزوجته بالشفاء

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دعا الفنان أحمد العوضي الله تعالى، أن يشفي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في منشور جديد له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "العوضي" قائلا: "إذا أردت أن يستجب منك الله فابدأ بالصلاة علي سيدنا محمد ثم سل مسألتك.. فإن الله يستحي أن يستحيب في إحداهما ويترك الأخرى... اللهم إني اسألك الصلاة والسلام علي سيدنا محمد.. اللهم اشفها وعافها وفرج عنها كربها.. اللهم أرح قلبي وأرزقنا السكينة.. اللهم بدل الحال إلي حالٍ طيب.. وصلى اللهم علي محمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين".

وتعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لخطأ طبي أدى إلى دخولها في غيبوبة إثر إجرائها إحدى العمليات الجراحية.

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