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صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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يُعد مجزر البساتين الآلي بمنطقة مصر القديمة، من أكبر المجازر بمحافظة القاهرة، وأحد أهم المجازر المركزية، التي يعتمد عليها المواطنين خلال عيد الأضحى، سواء بالذبح أو الشراء، وأيضًا الكشف على الحيوانات.


ويتميز مجزر البساتين بالقاهرة، بأنه أحد أكبر المجازر الآلية، والذي يحتوي على صالات كبيرة، كل صالة مخصصة لذبح الجمال أو الضأن أو الجاموس أو البقري.


كما يتميز المجزر بأنه يعمل على مدار 24 ساعة، يقوم خلالها الأطباء بالكشف على الحيوانات قبل الذبح، سواء للمجزر أو للمواطنين العاديين، للاطمئنان على سلامة الحيوان، ويقوم "الختامين" بوضع ختم أحمر اللون (من ألوان الطعام الصالحة للأكل)، تحتوي على علامة المجزر (الختم الدائري للحيوان صغير السن والختم المربع للحيوان الكبير)، وذلك لضمان أن الحيوان تم الكشف عليه، وأنه سليم وصحيح 100%.


كما يتم تنظيف وتعقيم وتطهير المجزر بشكل يومي، وذلك لضمان سلامة الحيوانات عند ذبحها، وسلامة وصحة الأطباء والعاملين.


ويزداد الإقبال على المجازر قبل وخلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قرار محافظة القاهرة بمنع الذبح في الشوارع؛ للحفاظ على البيئة، وأيضًا للتأكد من سلامة الحيوان والكشف عليه قبل الذبح.

صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)
صالات كبرى وتعقيم وذبح نظيف.. "البساتين" أكبر مجازر القاهرة (صور)

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