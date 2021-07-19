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رفع 1830 طنا من القمامة بحي شرق شبرا الخيمة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت الأجهزة المحلية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لنظافة وتجميل الشوارع والطرق والميادين وأمام المدارس والمصالح الحكومية ورفع تراكمات القمامة وكافة أنواع الاشغالات التى تعوق حركة المرور وسير المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام.

 وذالك استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف راحة وخدمة المواطنين والاستفادة من إنجازات وخطط الدولة التنموية والخدمية وذالك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة على رفع 1830 طن قمامة من شوارع وطرق وميادين الحى والمقالب وبؤر تجمع القمامة وكافة التراكمات فضلا عن رفع كافة السيارات المتهالكة والمعطلة فى الجزيرة الوسطى بالشوارع والطرق للتمكن من تنفيذ أعمال النظافة بشكل جيد وأيضا مواجهة الإشغالات وتحرير الشوارع والميادين من القمامة والإشغالات لقضاء الأهالى عيد الاضحى فى بيئة صحية.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه تم وضع خطة للقضاء على القمامة والاشغالات وحل المشكلات من خلال توفير كافة الأعمال والمتخصصين لسرعة إنجاز الأعمال وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين بالمستوى اللائق الذى يستحقه أهالينا بحى شرق شبرا الخيمة قائلا: "هدفى العمل بروح الفريق جميعا تجاه خدمة وراحة المواطنين أولا وتنفيذا سيادة القانون على الجميع وفرض هيبة الدولة وإحداث تغيير جذرى وملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن فى تنقلاته وقضاء مصالحه وحياته اليومية بشكل عام".

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أنه تم رفع 1830 طن قمامة ونعمل على توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لزيادة تلك النسبة بصفة يومية التى تعود بالنفع على مستوى النظافة والمظهر الجمالى والحضارى الذى أسابق الزمن بدعم محافظ القليوبية وكافة الأجهزة المعاونة وزملائى من فريق العمل داخل الحى أن تتحول شوارع وطرق وميادين شبرا الخيمة إلى مايحلم به كل مواطن فى حياة كريمة وتسعى القيادات السياسية فى تحقيقه لغرس الولاء والانتماء تجاه جهود الدولة المتعددة فى كافة المشروعات الخدمية والقومية الغير مسبوقة حتى تكون طبيعة المظهر الجمالى والحضارى فى أزهى صورها منوها إلى اتباع اللوائح والقوانين الخاصة والمنظمه لعملية الدعاية والاعلان بالشوارع لعدم التعرض للمسائلة القانونية للصالح العام للدولة.

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