انفوجراف انفوجراف Advertisements «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».. تعرف على آداب ذبح الأضحية الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:05 م Advertisements «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».. تعرف على آداب ذبح الأضحية أخبار تهمك بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة منذ حوالي 5 ساعات نجم الأهلي يوجه رسالة نارية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 20 دقيقة الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني منذ حوالي 15 ساعة شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو منذ ساعة و 25 دقيقة موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي منذ أقل من ساعتين آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة منذ ساعتين و 55 دقيقة عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل منذ أقل من ساعة السودان ترد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة منذ 43 دقيقة فرمان جديد من موسيماني بشأن نجم الأهلي قبل مواجهة البنك منذ ساعة و 22 دقيقة وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة منذ ساعة و 24 دقيقة تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات منذ حوالي 4 ساعات بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان منذ حوالي 4 ساعات "الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر منذ حوالي 20 ساعة مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ منذ حوالي 19 ساعة Advertisements