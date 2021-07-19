18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد في 24 ساعة





أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة في عمليات التداول التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت المنطقة - في بيان صادر اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.





وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد خروج 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.





وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.