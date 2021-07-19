Advertisements

18 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد في 24 ساعة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة في عمليات التداول التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المنطقة - في بيان صادر اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد خروج 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أخبار تهمك

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 26 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني بشأن نجم الأهلي قبل مواجهة البنك

منذ ساعة و 23 دقيقة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 4 ساعات

السودان ترد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يوجه رسالة نارية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ أقل من ساعة

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

04:31 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

السودان ترد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس