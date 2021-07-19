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الجيزة: 5000 جنيه غرامة لصاحب هذه المخالفة بعد ذبح الأضحية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتم دفع مبلغ ١٠٠٠ جنيه لكل تصريح وتفرض غرامة على المخالف بواقع 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.


وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.  

وأشار إلى وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور، كما تم تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بكافه القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .

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نقل جلود الاضاحي غرامة المحافظة الجيزة الاضحية

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