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"هاني شنودة" يهنئ المصريين بعيد الأضحى.. ويكشف لـ"الفجر" أعماله المقبلة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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هنأ الموسيقار هاني شنودة من خلال بوابة "الفجر" المصريين والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك علي هامش حضوره ملتقي حور الثالث للفنون بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقال "شنودة" أنه انتهى من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "شم النسيم" للمخرج الأمريكي مارك لاتي، وتم تسجيل الموسيقى الخاصة بالتتر والفيلم، وتدور أحداث الفيلم حول عملية ختان الإناث، من بطولة الطفلة هنا زهران وتأليف وإخراج مارك لاتي.

وكان "هاني شنودة" أكد خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم" المصرية، إنه يعتبر نفسه مسيحيا يحمل ثقافة إسلامية، مضيفا أنه يتعرض لسماع الأذان 5 مرات خلال اليوم ودرس بعض الآيات القرآنية في المدرسة منذ الطفولة، ولديه العديد من الأصدقاء المسلمين، مشيرا أنه لا يمكن لأحد العيش في مصر بدون ثقافة إسلامية، أما ما يحدث الآن من تفرقة وعنصرية أمر مرفوض تماما من قبل الجماعات المتطرفة، فلا يوجد أحد على وجه الأرض لا يؤمن بالله.

وفي سياق آخر، سيقوم الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، بافتتاح العرض المسرحي الجديد "سيدة الفجر" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف، وموسيقى هاني شنودة، وذلك يوم الأربعاء القادم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة والنصف مساء، حيث تدور أحداث العرض في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث.

"سيدة الفجر" بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.

وهاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالى ظهور العديد من الفرق الغنائية، واكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أول ألبوماته (علموني عنيكي)، كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بورسعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

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