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تخصيص 1975 مسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالفيوم

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص عدد 1975 مسجدًا لآداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا أثناء صلاة العيد حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكدًا أن جميع المساجد تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، كما أكد على الحفاظ على المسافات البينية وإرتداء الكمامات، فضلًا عن أعمال التطهير قبل وبعد الصلاة حفاظًا على سلامة المصلين، مضيفًا أنه تم تكليف مديري الإدارات بالمرور الميداني على المساجد، لمتابعة مدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وتشغيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات أول بأول.


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