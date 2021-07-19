تخصيص 1975 مسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالفيوم

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تخصيص 1975 مسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالفيوم
الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:12 م
الفيوم: ريهام على
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أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص عدد 1975 مسجدًا لآداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين الذين سيؤدون الصلاة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا أثناء صلاة العيد حفاظًا على صحة المواطنين.
وأشار الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكدًا أن جميع المساجد تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، كما أكد على الحفاظ على المسافات البينية وإرتداء الكمامات، فضلًا عن أعمال التطهير قبل وبعد الصلاة حفاظًا على سلامة المصلين، مضيفًا أنه تم تكليف مديري الإدارات بالمرور الميداني على المساجد، لمتابعة مدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وتشغيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات أول بأول.
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