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برلماني مشيدا بقانون التحرش: ملابس المرأة حرية شخصية وعلى الرجل غض البصر

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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علق النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب على قانون التحرش الذي وافق عليه المجلس، مؤكدا أن القانون غلظ العقوبة على المتحرش وحوله من جنحه إلى جناية.

وأكد "شمس الدين" في حوار أجراه لبوابة "الفجر"، أن القانون سيقلل التحرش بنسبة كبيرة، خاصةً وأن جميع الأديان السماوية أنصفت المرأة، وجاء الإسلام أكثر انصافا لها، مثلما جاء في سورة النساء بالقرآن الكريم، كما أن المرأة تمثل الأم والاخت والزوجة، ونصف المجتمع بل المجتمع بأكمله.

وأكد عضو مجلس النواب، أن للمرأة حرية شخصية في ارتداء ما تشاء من ملابس، ولكن من حق الرجل الالتزام وغض البصر عن المحرمات، وأن يعامل أي فتاة أو سيده كأنها اخته أو زوجته "اللي مايرضهوش على أسرته ميرضهوش على غيره".

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