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زينة تدعو لـ ياسمين: "بحق اليوم المفترج ربنا يشفيكي"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توجهت الفنانة زينة بالدعاء إلى الله تعالى أن يشفي الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عقب تعرض الأخيرة  لوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية.

وكتبت زينة" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائله: "يارب بحق اليوم المفترج يشفيكي يا ياسمين ويعافيكي ويرجعك بيتك بالسلامة لولادك وجوزك".

وتوجه عدد كبير من نجوم الفن إلى الله تعالى بالدعاء، كي يشقي الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

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ياسمين عبد العزي مصر الفجر الدعاء الى الله اخبار الفجر الفني

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