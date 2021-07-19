موعد أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021 - 2022

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موعد أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021 - 2022
الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:29 م
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ريال سوسيداد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
يذكر أن نادي برشلونة قد أنهي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثالث.
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