موعد أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021 - 2022









يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ريال سوسيداد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





يذكر أن نادي برشلونة قد أنهي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثالث.