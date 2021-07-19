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سهر الصايغ تنشر "البقاء لله" وتكشف عن وفاة أحد أفراد أسرتها

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة سهر الصايغ عن وفاة عمها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وكتبت "الصايغ" قائله: "البقاء والدوام لله.. توفي إلي رحمه الله اليوم عمي مهندس احمد عبد الجواد الصايغ.. اللهم ارحمه واغفرله وارزقه الجنه..ارجو الدعاء".

وكانت آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ مسلسل “الطاووس”، والذي عرض في رمضان 2021، من بطولة بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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