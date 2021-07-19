واشنطن بوست: رئيس وزراء هايتي المؤقت يوافق على التنحي





أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف الذي قاد البلاد بالإنابة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، وافق على التنحي.

وأضافت الصحيفة أنه وافق على تسليم السلطة إلى منافس يدعمه المجتمع الدولي.

وكان جوزيف قد ادعى سابقا أن أرييل هنري، جراح الأعصاب البالغ من العمر 71 عاما والذي عينه مويس رئيسا للوزراء قبل يومين من اغتياله، لم يؤدي اليمين بعد في الوظيفة وليس له الحق في التصرف كقائد مؤقت.

وجوزيف الذي كان وزير خارجية مويس، كان يشغل منصب رئيس الوزراء بالإنابة قبل أن يسمي مويس هنري، وهي حقيقة ادعى أنها جعلت منه الزعيم المؤقت الشرعي لهايتي.

واليوم الاثنين قال إنه التقى مع هنري على انفراد خلال الأسبوع الماضي في محاولة لحل نزاع القيادة، وأنه وافق أخيرا يوم الأحد على التنحي "من أجل مصلحة الأمة".

وينهي الاتفاق صراعا على السلطة بين رجلين كانا يغازلان الدعم دوليا ومحليا لمطالبهما المتنافسة كزعيم مؤقت لهايتي، ويهدف إلى نزع فتيل الأزمة السياسية العاصفة التي تركت الدولة الكاريبية المضطربة بلا دفة منذ 7 يوليو.

وفرضت حكومة هايتي الأحكام العرفية في عموم البلاد على خلفية اغتيال الرئيس.

وأكد القائم بأعمال رئيس الحكومة، كلود جوزيف (وهو تسلم مقاليد الحكم بعد اغتيال الرئيس مويس) في تصريح متلفز أن مجلس الوزراء تبنى هذا القرار خلال جلسة طارئة عقدها في ظل آخر التطورات الدراماتيكية في البلاد.

واغتيل الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017، فجر اليوم برصاص مجهولين اقتحموا مقر إقامته الخاص.

وأصيبت السيدة الأولى مارتين مويس أيضا جراء العملية ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتولى مويس البالغ من العمر 53 عاما رئاسة هايتي في عام 2017، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2015 ثم في إعادة الانتخابات التي نظمت عام 2016 بسبب عدم اعتراف منافس المرشح الفائز بنتائج التصويت.