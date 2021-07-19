‎محافظ الفيوم يناشد المواطنين عدم ذبح الأضاحي بالشوارع

ناشد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، المواطنين بضرورة التزام بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع.



وشدد الأنصارى، على جميع الجزارين بالذبح بالمجازر الرسمية التي تم فتحها بالمجان طوال أيام العيد، حفاظًا على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.



وأكد الأنصاري، أنه تم فتح 13 مجزرًا حكوميًا ونقطة ذبيح أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.



وناشد المحافظ، جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

