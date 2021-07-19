البورصة المصرية تربح 5.7 مليارجنيه خلال جلسة واحدة هذا الأسبوع









أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري والذي إقتصرت جلساته علي جلسة واحدة فقط وهي الأحد وذلك بسبب عطلة عيد الأضحي المبارك والتي ستستمر حوالي 5 أيام تبدأ من اليوم الإثنين .





وربح رأس المال السوقي نحو 5.7 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند مستوي القيمة السوقية 586.4 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.84%.





وكشف التقرير الأسبوعي الموضح لتعاملات البورصة المصرية علي مدار جلسة واحدة أن المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 قد أغلق تعاملات الأسبوع عند مستوي 10.646.85 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.81% ، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 1.4% مغلقا الفترة عند 2.509.45 نقطة ،وسجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو1.11% مغلقاً عندي مستوي نقطة 1.769.92 نقطة









و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.053 %مغلقا عند13.048.58 نقطة. بينما

سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 1.18 %مغلقاً الفترة عند 3.469.73 نقطة.









وتراجعت إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بسبب قلة عدد الجلسات حيث سجلت نحو 1.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية . و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 31.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.278 مليون ورقة منفذة على عدد 225 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.



هذا و قد استحوذت الأسهم على 100 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو % خلال الأسبوع.



