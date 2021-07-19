"ارزقها الشفاء العاجل".. شيرين تدعو لـ ياسمين عبد العزيز في يوم عرفات

دعت المطربة شيرين عبد الوهاب لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية في الأيام القليلة الماضية.



وكتبت شيرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وأعطيت، وغفرت، ووهبت، أن ترزق ياسمين الشفاء العاجل يا رب، وترحمها مما يؤلمها، اللهم استجب يا مولانا".



ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.