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مدير الهلال الأحمر السعودي: لدينا قوى بشرية مؤهلة لتقديم الخدمات الطبية بشكل احترافي (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:31 م
رقية جمال
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قال مصطفى بلجون، مدير عام الهلال الأحمر بمكة المكرمة، إن هناك بصمة جديدة وتغيير في استراتيجية الهلال الأحمر السعودي من خلال الفرق الإسعافية التي تقدم خدمات جليلة للحالات الطارئة والإسعافية على أعلى مستوى، من خلال القوى البشرية المكلفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن خلال الآلات والمعدات التي أضافت الكثير لهذه الخدمات.

وأضاف "بلجون"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "mbc"، اليوم الاثنين، أننا لدينا قوى بشرية مؤهلة تأهيل عالي لتقديم الخدمات الطبية بشكل احترافي من خلال دورات تدريبية للتصدي للأمراض الشائعة في الحج والإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب فيروس كورونا، ونحن جاهزون لأي طوارئ ونقدم الخدمات الطبية الشاملة لضيوف الرحمن.

وتابع مدير عام الهلال الأحمر بمكة المكرمة، أنه خلال موسم الحج الحالي هناك أكثر من 300 متطوع ومتطوعة يعملوا بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة 60% منهم ذكور و40% إناث وجميعهم مؤهلين لتقديم خدمات إسعافية عالية المستوى بالمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.

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