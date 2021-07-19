برلماني: كورونا أنقذت وزيرة الصحة من الإقالة

قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إن جائحة كورونا ساهمت في استمرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بمنصبها كوزيرة.





وأكد شمس الدين أنه لولا تلك الجائحة لما استمرت زايد في منصبها كوزيرة مسؤولة عن صحة المصريين.



وأشار "شمس الدين" في تصريح إلى بوابة الفجر الإلكترونية، أن محافظة كفرالشيخ تعاني مستشفياتها العامة ووحداتها الصحية من نقص الأدوية.





وأوضح أنه طلب من محافظ كفر الشيخ بدعم قطاع الصحة بشراء الأدوية للمستشفيات العامة والوحدات الصحية من صندوق خدمات المحافظة.



وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ: هناك نقص أيضًا في الكوادر الطبية بالمحافظة، حيث نجد 300 طبيب بشري بالمحافظة في حين أن هناك 1600 طبيب أسنان و1800 طبيب صيدلي، أين الأطباء البشريين!!.



واضاف: كما ذكرنا السلبيات يجب علينا أن نذكر أيضًا الإيجابيات، في عهد الوزيرة، حيث أنها تتعامل مع مجابهة فيروس كورونا بشكل جيد، وأن محافظة كفرالشيخ تتعامل مع الفيروس بشكل مميز، ونجحت المحافظة بنسبة 90٪ في مواجهة ومكافحة كورونا، وذلك بفضل امتلاك فريق طبي على مستوى عال من الكفاءة، بالتعاون مع المحافظ الذي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة ومحاربة كورونا من خلال الدوريات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.