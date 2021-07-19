الرجاء المطروحي يضم لاعب سبورتنج كاسل





نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسه سعد صندوق في التعاقد مع محمد أمين لاعب سبورتنج كاسل لمدة ثلاث مواسم لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور مختار عبد ربه عضو مجلس إدارة الرجاء، وأحمد عجايز وكيل اللاعب.



وتعتبر صفقة أمين رابع صفقات الفريق المطروحي حيث تعاقد مع : أحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وحمدي مسلم لاعب الشرقية



يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.