Advertisements

الزمالك يقترب من حسم أهم صفقاته

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

 

استقر مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على بيع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

حيث كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي النادي المصري استقروا على بيع كريم العراقي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل استغلال المقابل المادي من وراء بيعه.

 

وقرر مسؤولو النادي المصري الانتظار لما بعد انتهاء أوليمبياد طوكيو، لمناقشة جميع العروض المقدمة لكريم العراقي، حيث يأملون أن تأتي له عروض جيدة تناسب طموحات النادي المالية.

 

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك، قرار النادي المصري النهائي، بشأن بيع كريم العراقي، خاصة بعدما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بإمكانيات وقدرات اللاعب.

أخبار تهمك

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة نارية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 4 ساعات

السودان ترد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

فرمان جديد من موسيماني بشأن نجم الأهلي قبل مواجهة البنك

منذ ساعة و نصف

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 19 ساعة

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من حسم أهم صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 20 ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

04:31 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس