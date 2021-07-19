الزمالك يقترب من حسم أهم صفقاته

استقر مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على بيع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي النادي المصري استقروا على بيع كريم العراقي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل استغلال المقابل المادي من وراء بيعه.

وقرر مسؤولو النادي المصري الانتظار لما بعد انتهاء أوليمبياد طوكيو، لمناقشة جميع العروض المقدمة لكريم العراقي، حيث يأملون أن تأتي له عروض جيدة تناسب طموحات النادي المالية.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك، قرار النادي المصري النهائي، بشأن بيع كريم العراقي، خاصة بعدما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بإمكانيات وقدرات اللاعب.