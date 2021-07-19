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عاجل.. الخارجية الأمريكية: الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إثيوبيا لم تكن حرة ونزيهة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعربت الخارجية الأمريكية، عن بالغ قلقها بسبب الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الخارجية الأمريكية، أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إثيوبيا لم تكن حرة نزيهة، مشددة على أن هذه الانتخابات ليست علامة كافية للديمقراطية أو الاصلاح السياسي الحقيقي.


وحثت الخارجية الأمريكية، السياسيين في إثيوبيا على نبذ العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف.

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